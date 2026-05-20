Saraçhane’de tutuklandı, dosyası ayrıldı: Yargılama için 1 aydır bakanlık izni bekleniyor

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte başlatılan eylemlerin yıldönümünde, Saraçhane'deki İBB binasının önünde yapılan miting sonrasında polis müdahalesi yaşandı. Miting alanı yakınındaki Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde bulunan gençlere polis müdahale etti, onlarca kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 4 kişi hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet” suçlamalarıyla dava açıldı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tensiple 2 kişiyi adli kontrolsüz tahliye etti. Savcı tarafından tahliyeye itiraz edildi ancak itiraz henüz sonuçlanmadı.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN 1 AYDIR KOVUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR

22 yaşındaki Burak Bakşi ve Emirhan Çevik, 19 Mart’tan bu yana “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla tutuklu bulunurken; Çevik’in dosyası, yere sprey boya ile yazı yazdığı öne sürülerek 17 Nisan’da ayrıldı ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da yargılanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, dava açılabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edildi. 17 Nisan’da kovuşturma izni istenmesine karşın izin sürecinin hala sonuçlanmadığı öğrenildi.

MAHKEME TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERDİ

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13 Mayıs tarihli kararında da Çevik’in tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Kararda, “delillerin tam olarak toplanmamış olması” ve “kaçma şüphesi” gerekçe gösterildi.

“İTİRAZLARIMIZ İNCELENMİYOR”

Avukatları ise bu süreçte yaptıkları itirazların incelenmediğini, tutukluluk incelemelerinin SEGBİS üzerinden yapıldığını söyledi.