Saraçhane'deki son protestolarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı: 18 yaşındaki Irmak'a burnundaki kırığa rağmen 'sağlıklıdır' raporu verilmiş

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlediği miting sonrasındaki olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan 13 genç, 25 gündür cezaevinde bulunuyor.

En büyüğü 2001 doğumlu olan gençlerden 18 yaşındaki Irmak'ın, gözaltına alındığı sırada darp edildiği daha önce basına yansırken genç kadının durumuyla ilgili yeni bir gelişme öğrenildi.

Irmak'ın darp edildiği esnada bir polis tarafından yumruklandığı ve burun kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

HASTANEDEN SKANDAL RAPOR

18 yaşındaki kadın darp edilip gözaltına alındıktan sonra uzun süre ters kelepçeyle bekletilirken emniyet işlemleri öncesi götürüldüğü Eyüp Devlet Hastanesi acil bölümünde ise skandal bir rapor düzenlendiği ortaya çıktı. Kontrolü sırasında vücudundaki morlukları ve burnundaki durumu kendisine bakan acil tıp hekimi doktoruna aktaran Irmak için düzenlenen raporda 'Herhangi bir sağlık sorunu yoktur' denildiği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri sonrasında iki kez daha doktor kontrolüne çıkarılan Irmak'a daha önce düzenlenen ilk rapor dikkate alınarak iki kez daha 'temiz raporu' verildi. Burnundaki kırık cezaevine sevk edilmeden önceki son kontrolünde tespit edilirken bu bilginin Irmak'la paylaşılmaması ve soruşturma dosyasında da yer almaması dikkat çekti.

AVUKATLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Genç kadınının sağlık durumunun ciddiyeti tutuklandıktan sonra sevk edildiği Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ortaya çıktı. Cezaevine nakli sırasında Irmak'ın durumunu fark eden cezaevi yetkilileri, genç kadını bu şekilde içeri alamayacaklarını belirtirken kendisini Silivri Devlet Hastanesi’ne yönlendirdi. Burada filmi çekilen Irmak, kontrolleri sonrası darp raporu alırken daha sonra cezaevine sevk edildi. Irmak'a müdaafilik yapan gönüllü avukatlar konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Irmak'ın gözaltına alındığı esnada kolluk personeli tarafından şiddete, hakarete ve sözlü cinsel tacize maruz kaldığı belirtilen dilekçede olay yerini görebilecek olası 11 kamera noktası olduğu belirtilirken görevli kolluk kuvetlerinin yanında tıbbi önlemleri almayıp görevlerini kötüye kullanan sağlık çalışanları hakkında da şikayette bulunuldu.

VİCDANLI VE CESUR

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Saraçhane'de tutuklanan diğer kadınlarla aynı koğuşta kalan kızının durumu hakkında Cumhuriyet'e konuşan Irmak'ın annesi ise kızının tek suçunun 'susmamak' olduğunu söyledi. "Benim kızım vicdanlı ve cesur bir genç olarak bugün içeride. Gözaltı ve cezaevinde günlerce aynı kıyafetlerle tutulmuş, parası kalmamış" diyen anne, cezaevinde geçirdiği 2 haftada 5 kilo verdiği aktarılan Irmak'tan iki gün boyunca ne avukatların ne de kendilerinin haber alabildiğini belirterek "Gerçek, tarafsız ve insan onurunu gözeten bir adalet istiyoruz. Artık hiçbirimiz tek başımıza değiliz, birlik zamanı. Bugün Irmak'a olanlar yarın diğer çocuklara olabilir. Susmayalım" ifadelerini kullandı.

Tutuklu gençlerin serbest bırakılması için yapılan itiraz reddedilirken olaylarda gözaltına alınan 35 kişi için Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan hazırlanan iddianame ise bu hafta kabul edildi. Davanın ilk duruşması 3 Eylül'de yapılacak.