Saraçhane eylemleri davasında yargılananların yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

İstanbul’da devam eden Saraçhane eylemleri davasında önemli bir ara karar alındı. CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de aralarında bulunduğu 139 sanığın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Dava, İstanbul Adliyesi 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Ancak salon yetersizliği nedeniyle duruşma, 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Davaya sanıklar ve avukatları tam kadro katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren kimlik tespitinin ardından duruşmaya katılan 129 sanığın savunmaları alındı, ardından avukatların talepleri dinlendi.

Avukatlar, eylemler sırasında görev yapan polislerin sicil numaralarının tespit edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, taleplerin değerlendirilmesi ve mütalaanın sunulması için yaklaşık 45 dakika ara verdi.

Aranın ardından savcılık makamı, duruşmaya katılan sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, savcılık görüşünü dikkate alarak tüm sanıkların adli kontrol kapsamında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, duruşmaya katılmayan 10 sanık ile henüz savunması alınmamış tüm avukatların beyanlarının alınması için davayı 30 Haziran saat 09.30’a erteledi.

Sanıklar, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanıyor.



