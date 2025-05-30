Saraçhane eylemlerinde tutuklanan gençler tahliye edildi: ‘Tek bir çocuk kalmayana kadar mücadele edeceğiz’

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı İstanbul Saraçhane’de düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan 14 genç, ilk duruşmada tahliye edildi. 30 Mayıs’ta (bugün) görülen duruşma sonucunda, 68 gündür cezaevinde bulunan gençler hakkında tutukluluğa son verilmesi kararı çıktı.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASIYLA YARGILANIYORLAR

İddianamede, gençlerin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla TCK 299. madde kapsamında 1 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti. 14’ü tutuklu toplam 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame olaydan 45 gün sonra tamamlanarak mahkemeye sunulmuştu.

Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi 2 No’lu duruşma salonunda gerçekleştirildi. Savcı, sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti; ancak mahkeme heyeti mevcut delil durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak 14 genç hakkında tahliye kararı verdi.

ANNE CANDAN DOĞAN'DAN ÇAĞRI: BU DAHA BİTMEDİ

Tahliye edilen gençlerden Toprak Doğan’ın annesi Candan Doğan, duruşmanın ardından Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Oğlum 68 gündür cezaevindeydi. Bugün duruşmamız vardı. Çocuklarımız kendilerini savundu, avukatlarımız savunmalarını yaptı. Savcı tutukluluğun devamını istedi ama Hakime Hanım tahliye kararı verdi. Çok mutluyuz.”

Ancak mücadelenin sona ermediğini vurgulayan Doğan, “Hâlâ içeride olan çocuklarımız var. Anne Baba Ağı olarak tek bir çocuk kalana kadar mücadele edeceğiz. Özgürlüğüne kavuşan çocuklarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bugün bizim için hem sevinç hem de dayanışma günü” ifadelerini kullandı.

DAVANIN SEYRİ TAKİP EDİLECEK

Tahliye kararının ardından gençler serbest bırakılırken, 16 kişi hakkında açılan davanın yargı süreci önümüzdeki aylarda devam edecek.