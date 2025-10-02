Saraçhane eylemlerine katılan 7 kişinin duruşması bir kez daha ertelendi

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere katılan 7 kişi, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 3. kez hakim karşısına çıktı.

30 Nisan’da görülen ikinci duruşmada mahkeme, 6 kişinin adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmetmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada ara karar çıktı.

Mahkeme, bilirkişi raporlarının aldırılmasını talep ederek üçüncü kez erteleme kararı verdi. Bir sonraki duruşma 10 Şubat 2026 saat 10.30’a ertelendi. Ayrıca bir sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.