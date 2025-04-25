Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 99 genç hâkim karşısında: Tüm davalar ertelendi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 99 kişinin yargılamasına dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlandı. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan davalar, İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza Mahkemelerinde görüldü. Davalar, salon yetersizliği nedeniyle bazı ağır ceza mahkemelerine taşındı.

99 KİŞİ ÜÇ MAHKEMEDE HÂKİM KARŞISINDA

74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması yapılan 36 kişinin yargılandığı dava, 15 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve altısı ev hapsinde olan 33 sanıklı davada, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız olarak katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak” suçlamasıyla yargılanan gençlerin tamamının adli kontrol ve ev hapsi tedbirleri kaldırıldı. Bu dava 17 Ekim 2025’e ertelendi.

14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise aralarında gazetecilerin de bulunduğu 30 kişinin yargılandığı dava görüldü. Mahkeme, bazı sanıkların adli kontrollerini kaldırmazken, bazılarına yeni adli kontrol kararları verdi. Bu dava da 10 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

GENÇLER KÖTÜ MUAMELEYİ ANLATTI

Duruşmalarda savunmalarını yapan gençler, gözaltı sürecinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddeti detaylarıyla aktardı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan bir genç, “Gözaltında bana ‘öldün mü?’ dediler, ‘Hayır’ deyince ‘sakın ölme, daha çok döveceğim’ dediler” ifadesini kullandı. Başka bir genç, “Okuduğumu öğrenen polis ‘Sizin gibi okuyan cahillere ihtiyacımız var’ dedi” diye konuştu.

Bazı gençler suçsuz olduklarını, eyleme katılmadıklarını hatta sadece izleyici olduklarını belirtmelerine rağmen gözaltına alındıklarını belirtti. Bir sanık, “Eyleme katılmadım, kaçmadım ama yine de ters kelepçeyle alındım” dedi. Bir diğeri ise “Motosiklet kaskımı çalınmasın diye taşıyordum, buna rağmen darbedilerek gözaltına alındım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

''YERE YATIRILDIK, SAATLERCE BEKLETİLDİK''

Polis müdahalesi sırasında belediye binasının önünde darbedilerek yere yatırıldığını ve ters kelepçeyle saatlerce bekletildiğini anlatan bir genç, “Başım günlerce ağrıdı” dedi. Kronik bronşiti olduğunu belirten bir sanık ise, “Polen bile tetikliyor. Kendimi korumak için yüzümü kapattım ama ‘maskeli’ olduğum gerekçesiyle gözaltına alındım” ifadelerini kullandı.

CHP ve STK’LERDEN DESTEK: HİÇBİR GENCİMİZ YALNIZ DEĞİL

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşmaları yerinde takip etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adaletsizliğe karşı anayasal haklarını kullandıkları için yargılanan gençlerimizin yanındayız. Tüm gençlerimiz beraat edene kadar hukuki sürecin destekçisi olacağız” dedi.

Duruşmalara sanık avukatları, aileler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Duruşma salonlarının küçük olması nedeniyle bazı izleyiciler salona alınamazken, adliye koridorlarında yoğunluk yaşandı.