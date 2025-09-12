Saraçhane mitingine katılan ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan 7 genç tahliye edildi

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13'ü tutuklu 35 genç, 3 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla tutuklanan 13 gencin hepsi bu dosyadan tahliye edildi. Ancak 13 genç içerisinde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da tutuklu bulunan 7 genç tahliye olamamıştı.

O SLOGANLAR SUÇA GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ!

İddianamede, “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi”, “Diplomasız Erdoğan” sloganları da suça gerekçe olarak gösterildi.

7 genç, bugün 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, Jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Sanıkların kimlik tespitinin ardından duruşma başladı.

3 Temmuz’dan bu yana, yaklaşık 2.5 aydır, tutuklu bulunan; Abdurrahman Şanda, Ahmet Bulut, Ahmet Fatih Demir, Göksu Kökoğlu, Hatice Kübra Üstün ve Irmak Gülbaz gerçekleştirdikleri savunmalarda Emniyet’teki ifadelerini tekrar etti.

‘CUMHURBAŞKANINA HAKARET BİR SOS OLARAK KULLANILIYOR’

Şanda’nın avukatı Onur Cingil, “Polis daha mitingdeki konuşmalar bitmeden gözaltı yaptı. Yapılan işlem hukuksuzdur. Bu işlem yapılmasaydı müvekkilim 2.5 ay tutuklu kalmayacaktı” dedi.

“Cumhurbaşkanına hakaret aslında bir sos olarak kullanılıyor” ifadelerini kullanan Cingil, “Tutanaklarda müvekkilimin olduğu iddia edilen bir fotoğrafı var, müvekkilimin yüzü kapalı deniyorsa slogan attığını nasıl söylüyor? Yüzü kapalıysa bu suçu nasıl işledi? Müvekkilim slogan atmamış” diye ekledi.

Cingil, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

“Burada bu suçu işleyen, bu iddianameyi yazan savcı. Müşteki taraf bu iddiayla, savcılık bu iddianameyle Cumhurbaşkanına hakaret ediyor.“

‘JANDARMA SİLAHLI ŞEKİLDE DURUŞMA SALONUNDA’

Bulut’un avukatı Kerim Bütün ise “Jandarma silahlı şekilde duruşma salonundadır. Bu durum, adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir. Dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istiyoruz. ‘Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi’ sloganı hakaret değil” dedi.

‘45 YIL SONRA BU DAVALARIN NASIL HATIRLANACAĞINI DÜŞÜNÜN’

Yılmaz’ın avukatı, “45 yıl sonra da bu davaların nasıl hatırlanacağını düşünün sayın hakim” ifadeleriyle savunmasına başladı.

“Sloganların 500 kişilik bir grup tarafından atıldığı söyleniyor” diyerek devam eden avukat, “Madem 500 kişi slogan atıyor, o zaman bugün karşımızda neden 7 kişi var? Biz AİHM kararına göre, olmayan bir suçtan dolayı şu anda yargılama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

‘TUTUKLAMA BİR CEZALANDIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜ’

Göksu’nun avukatı, “Şu ana kadar hukuki zeminden uzak bir yargılama. Polis fezlekesi üzerinden başladı, kopyala yapıştır ifadelerle savcılık dosyası devam etti. Hukuksuz olduğunu tek başına gösterir nitelikte. Müvekkilimin yüzü kapalı deniyor, hakaret ettiği söyleniyor. Yüzü kapalıysa hakaret ettiği nasıl tespit edildi? Tutuklama bir gözdağı, cezalandırma aracına dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

‘POLİS TUTANAĞINDA YÖNLENDİRME YAPILDI’

Üstün’ün avukatı Mustafa Atağan Öztürk, “Polis tutanağında yönlendirme yapılmıştır. Adli kontrol kararı verilmemesini ve beraatlerini talep ederiz” dedi.

Gülbaz’ın avukatı Baran Yeltekin, “7 kişinin de aleyhinde hiçbir delil yok. Sadece olay yerindeki varlıklarına dair tespit var. Müvekkilim gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kalmıştır, elmacık kemiği kırılmıştır” şeklinde savunma yaptı.

ERDOĞAN’IN AVUKATI: ‘KANUNA UYGUN CEZAYI ALMALARINI TALEP EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkci, “Kanunda uygun görülen cezayı almalarını talep ediyoruz. Iddianame doğrultusunda cezalandırılmalarını talep ediyoruz” dedi.

Savcı, mütalaasında, 7 gencin tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme, yurtdışı çıkış yasağıyla sanıkların tamamının tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma günü, 24 Ekim saat 10.00’a ertelendi.