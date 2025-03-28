Saraçhane'de iftar programı düzenleniyor

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:41

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:41

İBB, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 28 ve 29 Mart tarihlerinde Saraçhane’de iftar programları ve dinletiler düzenleyecek.

Etkinlikler kapsamında bugün saat 18.00’de Fatih Anıt Parkı’nda İBB Mehteranı “Yarımadadan Tarihi Sesler” başlığıyla sahne alacak, saat 18.30’da ise Saraçhane Belediye Binası önünde İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, “Tasavvufi Türküler” konseriyle vatandaşlarla buluşacak.

Fatih Anıt Parkı’nda yarın saat 18.00’de İBB Mehteranı konser verecek. Saraçhane Belediye Binası önünde yarın saat 18.30’da bu kez İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “Ramazanda Geleneksel Sesler” başlıklı dinletiyle sahne alacak.

Etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenecek. İftar saatinde vatandaşlara iftarlıklar da ikram edilecek. İBB, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak isteyen tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet etti.