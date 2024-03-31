İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde götürüyor... Yurttaşlar Saraçhane'de toplanmaya başladı

İstanbul'da oy sayma işlemleri devam ederken, çok sayıda yurttaş İBB Saraçhane Binası önünde toplanmaya başladı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:15
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31 Mart yerel seçim sayımları devam ediyor. Sayımlardan gelen resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde götürüyor.

İstanbul'da sandıkların yüzde 51,2'si açıldı. CHP'nin mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 55,14'ünü aldı. AKP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40'da kaldı.

SARAÇHANE'DE BÜYÜK KALABALIK

İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu Saraçhane'de CHP'li yurttaşlar toplanmaya başladı. Bayrakları ile gelen yurttaşlar seçim zaferini kutluyor.

O anlar kameralara yansıdı.


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