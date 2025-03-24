Saraçhane'de polis otele sığınan eylemcilere böyle seslendi: Gel lan, çıkın dışarı
Saraçhane'de dün gece yapılan polis müdahalesinden sonra otele sığınan eylemcilere bir polisin ''Gel lan, çıkın dışarı'' diye seslendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sonrası Saraçhane'de daha da kitlesel bir gece yaşandı.
Polis dün gecenin gecenin geç saatlerinde meydandaki eylemcilere biber gazı sıkarak ve şiddet uygulayarak müdahale etti.
Bir polisin otele sığınan eylemcilere ''Gel lan, çıkın dışarı'' diye seslendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Etiketler: #Saraçhane #polis
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