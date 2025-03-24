Saraçhane'de polis otele sığınan eylemcilere böyle seslendi: Gel lan, çıkın dışarı

Saraçhane'de dün gece yapılan polis müdahalesinden sonra otele sığınan eylemcilere bir polisin ''Gel lan, çıkın dışarı'' diye seslendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Saraçhane'de polis otele sığınan eylemcilere böyle seslendi: Gel lan, çıkın dışarı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sonrası Saraçhane'de daha da kitlesel bir gece yaşandı.

Polis dün gecenin gecenin geç saatlerinde meydandaki eylemcilere biber gazı sıkarak ve şiddet uygulayarak müdahale etti.

Bir polisin otele sığınan eylemcilere ''Gel lan, çıkın dışarı'' diye seslendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. 


Etiketler: #Saraçhane #polis

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