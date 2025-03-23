Büyük Saraçhane buluşmasında 5. gün... 'Önseçim' oranları belli oldu: Özgür Özel'den 'Eylemlere devam' mesajı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:11

Güncelleme: 23.03.2025 - 23:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 5. günde de yüzbinlerce yurttaş Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İBB'ye yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında bugün kararlar açıklandı.

İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

CHP'DE ÖNSEÇİM GÜNÜ

CHP'de bugün aynı zamanda önseçim heyecanı yaşandı.

CHP tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen önseçimde bugün saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı.

İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede sandıklar kuruldu. Partililerin yanı sıra CHP üyesi olmayan vatandaşların da oylarını kullanabilmesi amacıyla "dayanışma sandıkları" kuruldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke önseçim sandıklarının saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi. Saat 19.00 itibarıyla sandıklar kapandı.

SARAÇHANE'DE BEŞİNCİ AKŞAM

Gözaltı gününden bu yana, yasaklara rağmen başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin farklı noktasında eylem duyuruları yapıldı. CHP'nin İstanbul'daki buluşma noktası ise Saraçhane oldu.

Bugün de, önseçimde İmamoğlu için oy kullanan yurttaşlar, Saraçhane'ye koştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yüzbinlerce kişi bugün yine Saraçhane'de bir araya geldi.

DİLEK İMAMOĞLU:

Özel'den önce mikrofonu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu aldı.

Dilek İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Göz göre göre haksızlığa uğramanın çok derin bir acısı vardır. Bizle bu acıyı çok iyi biliyoruz. Bu acıyı gerçeklerin çıkmasını beklediğimiz kurumlar öğretti. Bizim haksızlığa karşı susmamızı bekliyorlar. Ama öyle olmayacak.

* Herkese kendine yapılan haksızlıkları hatırlattı. Yıllardır Ekrem'i suçlu göstermek için neler yapmadılar ki? Hatırlayalım 6 yıl önce Ekrem'in kazanacağını fark eden devletin kurumları oy verilerini açıklamayı durdurmuştu. Ekrem o gece çıkıp 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' demişti. O günden bugüne ülkeyi yönetenler Ekrem'den ve onu sevenlerden korkuyorlar. Milletin iradesini gasp edip onu siyaset dışına bırakmak istiyorlar. Onu dışarıda bırakıp iş sandığa kalmadan kazanırız sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Bunu gören gençler, kadınlar tüm Türkiye direniyor.

"İMAMOĞLU SİZİ DÖRT DEFA YENDİ, BEŞİNCİ DEFA DA YENECEK"

* Ekrem, İstanbul'un her mahallesinde kendi memleketinde gezer gibi gezer; umutsuzluğu ve çaresizliği asla kabul etmez. Onun eşi ve yol arkadaşı olarak ben de asla kabul etmeyeceğim. Sadece Ekrem için değil hakkı yenen, zulme uğrayan herkes için mücadele etmeye devam edeceğim. Bir eş, bir anne olarak hissettiklerimi anlayan milyonlarca kadın var. Özellikle biz kadınlar Atatürk'ün belirlediği ilkelerden bir adım geri gidilmesini kabul edemeyiz. Milletin kayıtsız, şartsız milletindir ilkesinden geri adım atılmasına izin verirsek her şeye en baştan başlamak zorunda kalırız ama buna asla izin vermeyeceğiz.

* Ekrem İmamoğlu sizi dört defa yendi. Beşinci defa da yenecek. Aday olsa da yenecek olmasa da yenecek. Dışarıda olsa da yenecek olmasa da yenecek. Çünkü artık o tüm ülkenin haysiyet mücadelesinin simgesidir. Yenileceksiniz!

ÜMİT ÖZDAĞ'IN MEKTUBU SARAÇHANE'DE OKUNDU

Dilek İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, mikrofonu Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu, kalabalığa, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mektubunu okudu.

ÖZDAĞ: MÜCADELENİZİ İZLİYORUM

Ümit Özdağ mektubunda "Sizleri Silivri Ceza İnfaz Kurumundaki hücremden karşılıyorum. Her akşam hücremde televizyonlardan sizlerin Saraçhane ve bütün Türkiye'deki asil demokrasi mücadelenizi izliyorum. Vakur duruşunuzla bütün dünyayı etkiliyorsunuz. Verdiğiniz mücadele ülkemizin güvencesidir" dedi.

Şehirlioğlu, okuduğu mektupta polislere hitaben "Eski bir polis akademesi hocası olarak sizlere sesleniyorum, bu insanlar sizin insanlarınız. Onlara ve Türk halkının temsilcilerine sadece Türk polisi olarak davranın" ifadelerini duyurarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attı.

ÖZGÜR ÖZEL KALABALIĞA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Şehirlioğlu'nun ardından otobüsün üzerine çıktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Siyasi hayatımda hiç uyumadan aynı yerde konuşma yapmayı deneyimliyorum. Dünden beri yatmadık. Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Sizler burada bir tarih yazıyorsunuz. Yolların, köprülerin kapanmasına rağmen tek adam rejimine karşı isyanla buraya geliyorsunuz. Bugün aslında hüznün günü, bir ayrılığın ilk günü olarak görülebilir. Ekrem başkanımızı, abimizi, kardeşimizi, amcamızı bizden aldılar. İsyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok inanç var, keder yok umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu milyonlar var. Biz Ekrem Başkan ile Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz.

ÖZEL'DEN MERKEZ MEDYAYA "BOYKOT" ÇAĞRISI

* 19 Mart başarısız darbe girişimi bizim adayımızı hapsetti. Biz de 23 Mart demokrasi devrimi ile ne yaptığının sonuçlarını ilan edeceğim. Şu anda televizyonu başında olan tüm izleyicilere, gönlü burada kalbi Ekrem Başkanla olanlara sesleniyorum. Böyle bir günde, birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken bu yayını vermeyen kim varsa onları kayda alıyoruz. Yandaş medyanın nereden beslendiği belli.

* Ancak merkez medya, reklamlarının yüzde ellisi bizden alan, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin. Yok öyle yağma! Bu geceden itibaren üretimi buradan yapan, ama Saray'a hizmet edenlere bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir. Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bu meydanı görmeyene boykot. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin. Siz Saraçhane'yi İstanbul Üniversitesini, Boğaziçilileri, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ne sandınız?!

ÖNSEÇİM ORANLARINI AÇIKLADI

* Bugün dünya siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke olarak kalacak bir gündür. İstanbulumuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır. Ancak dört kez yenildiği birini atadığı yargı aparatları ile onun bileğini kırmaya çalışan bir hazımsız geleceğin cumhurbaşkanına darbe girişiminde bulunmuştur. Türkiye onu seçerken onu Silivri zindanına göndererek milyonlara meydan okumuş, darbe yapmaya kalkmıştır. Ama o iş o kadar kolay değil. Millet güçlüdür. Millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün 1 milyon 750 bin üyemizi çağırdığımız, "Katılım yüzde 50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik olur diyen" yandaş medyaya müjdelerim ki 1 milyon 653 bin kişi katılmıştır. 1 milyonun üzerindeki katılımı başarı olarak katılırken bu oran irademize yapılan darbe girişimine en kuvvetli cevaptır. Ancak bu parti içi rakamdır.

* Bugün manzarayı gördünüz. Oy vermeye pusula yetmedi. Zarf yetmedi. Oy kullanmaya saat yetmedi. Saati uzattık, pusula bastık. Yetmedi, yetmedi. Daha iki bin 621 sandık sayılmamışken dayanışma sandıklarında 13 milyon 210 bin oy kullanmıştı. Daha tüm sandıklar işlenmemişken Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir.

* Sayın Erdoğan, çocukluğundan beri senden başka iktidar görmemiş, yoksulluk çekmiş, sıkıntı çekmiş, giyimine kuşamına karıştığın, tercihlerine karıştığın bu gençler sana sesleniyorlar. 'Korkmuyoruz' diyorlar. Sana da 'Çık karşımıza' diyorlar. Burada gençler 'Korkak Erdoğan' diye bağırıyorlar. Bizim adayımız senin zindanlarında esir. Ama sana bu meydandan meydan okuyoruz. Eğer korkundan adayım İmamoğlu'nu bırakmayacaksan onun seninle yarıştığı seçime biz varız. Hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu'yuz. Bu meydanda 1 milyonu aşan Ekrem İmamoğlu var.

"TAKSİM'İ DE GERİ ALACAĞIZ!"

* Gençler biz Gezi'de Taksim'deydik. Çünkü orada Gezi Parkı'ndaki ağaçlarını kesmek, AKM'yi yıkmak yerine AVM yaptırmak gibi niyeti vardı. Biz o gün olmamız gereken yerde Taksim'deydik. Bugün siz olmasaydınız, gazdan barikattan yılsaydınız, bugün bu binada Tayyip Erdoğan'ın atadığı kayyumu oturuyordu. Bugün savunulacak yer Saraçhane'deki bu bina. Kayyumun gelmesinin önünde durulacak yerdi. Günü gelince hep birlikte nasıl toplanma, gösteri yasağını hukuksuz yasaklamalara karşı Saraçhane'yi aldıysak, and olsun Taksim'i de geri alacağız.

"ERDOĞAN 'TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE' DEDİĞİNDE GİZLİ TANIK İFADE VERMİŞ"

* Biz iletişim başkanlığının tek firması 4.5G sahibini biz açıklama yapınca Emniyet'e geri götürdüler. Bu sabah onu da bizden saklamak için tutukladılar. Gözüm üzerinizde, bakalım ilk itirazda onu bırakacak mısın, bırakmayacak mısın? Gizli tanığı getirmişler yalanları dizdirmişler. Bununla başkanımızı Silivri'ye tıkanların burunlarından fitil fitil getireceğiz. FETÖ'cüler dışarıda firarda fikirleri yöntemleri sarayda. Kimi Ankara'daki sarayda kimi Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda!

MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENDİ

* Dünyanın en bilindik metropollerinden birisi olan İstanbul'un üst üste üç kez seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yenemedikleri için içeriye atıldığını gören, 31 yıllık diplomanın iptal edildiğini gören, kimsenin evrak güvencesi olmadığını düşündüren iktidar, dünyayı böyle bir pazartesi sabahına uyandıracak. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et.

* Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin.

* Türkler ve Kürtler birlikte kazanacak. Aleviler ve sünniler birlikte kazanacak. Hep birlikte kazanacağız. Bu Nevruz haftasında, bugünkü Nevruz alanında ufak kalp kırıklıkları duydum. Bu meydanda çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Kimi kırdıysak ondan helallik istemek partinin genel başkanına kalır. Bugün Edirne'de tutuklandığında partisinin genel başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum. Siz 19 Mart'tan beri birinin uykularını kaçırıyorsunuz. O Ekrem İmamoğlu'na kafayı takmış rüyalarında kendi sesini duyarak uyanıyordu. 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' Seçimle alamadığı İstanbul için 'kayyumla İstanbul'u alırım' diyordu. Ama siz hesap edemedi. O binaya kayyumu sokmayan da, eşi cezaevine giderken Dilek Hanım'ın gözü yaşlı değil de ışıl ışıl yapan, evladını sizlere emanet eden de bu meydanın gücüdür.

"BİR KAYIP ANONSU YAPMAK DURUMUNDAYIM..."

* Tayyip Bey, kötü bir haberim var... Bir kayıp anonsu yapmak durumundayım. Bu meydan korkuyu evde unutmuş! İstanbul Üniversitesi korkuyu yurtta unutmuş! Boğaziçi Üniversitesi korkuyu yurtta unutmuş!

YARIN 20.30'A ÇAĞRI YAPTI: "YARIN YİNE MEYDANLARDAYIZ"

* Yarından itibaren veya yarından sonra, bütün Türkiye'de ve İstanbul'da ilan edilecek meydanlarda ve alanlarda hep birlikte geleceğe sahip çıkmaya başlıyoruz. Var mısınız? Yarın üretimden gelen gücünü, örgütten gelen gücümüzü, farklılıklardan gelen gücümüzü kullanmaya, 20.30'dan da Saraçhane'den de vazgeçmemeye yarından itibaren başlıyoruz. Var mısınız? Durmayacağız. Tayyip Bey bu meydan korkuyu unutmuş. Ekrem Başkanı almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Yolumuz açık olsun yolunuz açık olsun. Bu alandaki 1 milyonluya teşekkür ederim. Yol, yolcudan uludur. Bir Ekrem Silivri'de yatar, 1 milyon Ekrem sokaklara meydanlara taşar. İstanbullunun iradesinin önünde saygı ile eğiliyorum.