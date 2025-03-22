Saraçhane'de toplananlar yurttaşlar: O başa gelecek diye korkuyor, yataklarında uyuyamıyorlar

Yayınlanma: 22.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 10:09

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor.

Genci yaşlısı binlerce yurttaş üçüncü akşam İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Meydanda üzerinde "Adalet öldü" yazan tabut taşındı. Alanda bulunan yurttaşlar konuştu.

Yurttaşların görüşleri şu şekilde:

"Halk ne istiyorsa onun gereğini yapsınlar. Onun için buradayız. Hak, hukuk, adalet için buradayız."

"25 yaşındayım, geleceğim yok benim şu an"

"25 yaşındayım, benim şu an moralim sıfır. Genç olarak, birşey düşünemiyorum, geleceğim yok benim şu an."

''O BAŞA GELECEK DİYE KORKUYOR''

"Ben torunum için çok endişeliyim. Biz Ekrem abimizi kimseye vermeyiz. O başa gelecek diye korkuyor, yataklarında uyuyamıyorlar. İstifa etsin, acil istifa etsin ve acil seçime gidilsin. Biz bilerek buralara gelmedik, o bizi çıkardı dışarılara. Bizim suçumuz yok."

"Köyceğiz'den buralara kadar geldim. Bu mitinge, hak için geldim, hukuk için geldim. İnsan hakları için geldim. Türkiye gittikçe daha kötüye gidiyor, nereye kadar böyle gidecek?"

"Gelecek nesil için geldim. Gelecek nesil için geldim ben, şimdiden sonra ne yapabilirim ki. Gençlik için ben buradayım, gelecek için buradayım."

"Tamamen anayasal hakkım için buradayım. Seçilmiş bir belediye başkanını bu şekilde içeri almalarını doğru bulmuyorum, Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Gelecekteki Cumhurbaşkanımızın yanındayız daha doğrusu. Bu haksızlığın karşısındayız onun için buradayız."

"Kanser hastasıyım ama buraya geldim. İmamoğlu içeriden çıksın diye geldim. Çoluk çocuğumuzun, torunumun geleceği için geldim ben buraya."

"Artık bu parti meselesi değil, halk meselesidir. Umarım bir an önce adalet yerini bulur."

"Kızım 9 Eylül'de öğrenci; bugün yapılanları gördünüz mü?"

"Adalet için buradayım, gençlerimiz için buradayım. İnşallah düzelecek. Benim kızım 9 Eylül'de öğrenci. Bugün yapılanları gördünüz mü? Onun güvenliğini kim sağlayacak? Ne yapacağım ben buradan, nasıl yetişeceğim? Ben İmamoğlu için gelmedim buraya, hak için geldim, adalet için geldim."

"Sahip çıkacağız adaletimize"

"Ülkede adalet kalmadı. Bunlara artık yeter diyoruz. Gitsinler başımızdan, artık yeter."

"Hak, hukuk, adalet için buradayız. Sayın Ekrem İmamoğlu çıkana kadar buradan da gitmeyeceğiz."

"Memlekette adalet yoktur, adalet olmadığından geldik buraya. Memlekette geçim yok, geçimden geldik. 60 yaşındayız, bir gün doğru düzgün bir yaşam bulamadık."

"Torunlarımız için geldik, bizden geçti artık."

"Şimdi nasıl yargılanacak benim başkanım; Kim yargılayacak onu, bağımsız bir yargı yok ki"

"Üzgünüz. Ergenekon nasıl aklandıysa, rabbim çaresizlerin çaresi olacak bu Ramazan'da. Kim haklıysa o kazanacak. Ben Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna, diplomasının gerçek olduğuna, bazı kıskanç kişilerin çekemediğine inanıyorum. Bağımsız yargı istiyorum ben, kuvvetler ayrılığı istiyorum. Şimdi nasıl yargılanacak benim başkanım. Kim yargılayacak onu, bağımsız bir yargı yok ki."