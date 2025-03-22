Ekrem İmamoğlu'na operasyon AKP'de çatlak verdi: Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 00:03

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Kocabıyık AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki göstermişti. Kocabıyık, paylaşımında "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullanmıştı.

KESİN İHRAÇ KARARI

AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.