'Sarallar' davasında tutuklanmıştı: Merve Özbey'in eşi dahil 20 tahliye!

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurtdışına firarına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K.’nin aralarında yer aldığı 62 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya aralarında Kenan Koçak’ın da bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kenan Koçak’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, 9 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Kenan Koçak’ın da bulunduğu 62 şahıs, ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, örgütün yapısı ve varlığından da bahsedildi.

İddianamede, Sarallar örgütünün üyelerinin her halükarda eylem gerçekleştirmeye hazır olarak hiyerarşik bir düzen içerisinde yaşantılarını sürdürdükleri, örgüt içerisindeki ilişkilerinde de bunun kıstas alındığı, suç örgütü kriterlerinde yer alan hiyerarşik yapının var olduğu; geçmiş tarihlerde işledikleri suçlarda birlikteliğin, her an eylem yapmak üzere hazır bekledikleri ve suçta kullanmak üzere yeteri kadar silah ve mühimmatla gezdikleri, polis uygulamalarında yakalattıkları silahların yerine kolaylıkla silah temin ettikleri, her an kullanma amacıyla üstlerinde, araçlarında ya da örgüt yöneticilerinin yanlarında bulunan örgüt üyelerinin üzerinde silah bulundurdukları, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde korku ve sindirme politikası yaydıkları, silahlı suç örgütünün var olduğu, şüpheli şahısların İlyas Saral liderliğinde kurulan Sarallar Silahlı Suç Örgütü adına eylem gerçekleştirerek, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak eylemlerini işlenebilir kıldığı bilgisine yer verildi.

9 ŞÜPHELİNİN ÖRGÜT ÜYESİ OLMADIĞI, ÖRGÜTE YARDIM EDEN ŞÜPHELİLER OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, örgütün bir kısım kamu görevlileri ile irtibat ve bağlantı içerisinde olduğu, kolluk güçleri içerisinde yer alan bağlantıları üzerinden örgütsel faaliyetlerin ve eylemlerin polis takibinde bulunup bulunmadığı yönünde bilgi edinmeye çalıştıkları, bir kısım kamu görevlileri üzerinden soruşturmanın gizliğini ihlal edici faaliyetlerde bulunmuş olabilecekleri, örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri suçların örtbas edilmesi, gizlenmesi, adli tahkikatları konu edilmemesi, örgütün deşifre olmasının engellenmesi noktasında yine bir kısım kamu görevlileri ile çıkar ilişkisi içerisine girdikleri anlatıldı.

Öte yandan iddianamede çok sayıda şüphelinin ‘Sarallar’ suç örgütü üyesi olduklarının tespit edildiği belirtilirken, şüpheliler Okan Özmen, Kenan Koçak, Ener Aktaş, M.D.K., İshak Aydınoğlu, Vedat Genççağı, Orhan Bay, Bahattin Altıntop ve Aykut Yeşilyurt’un ‘Sarallar’ Silahlı Suç Örgütü üyesi olmadıkları, üyelere yardım eden diğer şüpheliler olduğu aktarıldı.

KENAN KOÇAK HAKKINDA 29 YILA KADAR, EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA 35 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli Kenan Koçak hakkında ‘suçluyu kayırma’, ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlarından 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca, emniyet müdürü M.D.K'nin kamu görevlisi olması nedeniyle aynı suçlardan 14 yıldan 35 yıl 6 ay yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Turan Yıldırım'ın, ‘nitelikli yağma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapsi istendi.

59 şüpheli hakkında ise, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’ ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ile ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlarından 6 yıldan 33 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.