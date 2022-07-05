Sarallar operasyonu nedir? Sarallar kimdir? Hangi ünlüler emniyete çağrıldı?

05 Temmuz 2022 Salı, 13:01

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.

SARALLAR KİMDİR?

Sarallar; Trabzon Of ilçesi kökenli, aile bağı ile mensup ve taraftarları olan, İstanbul'da etkin olan bir organize suç örgütüdür. Emniyetin 2021 verilerine göre Burhanettin Saral ve Ümit Saral liderliğinde, 347 silahlı mensubu olup, Türkiye'de Alaettin Çakıcı'dan sonra en büyük ikinci organize suç örgütüdür. Grup 90'lardan 2005'e kadar Hüseyin Saral tarafından yönetildi. Hüseyin Saral'ın 2005'te öldürülmesi üzerine, günümüzde grup liderinin Burhanettin Saral'ın olduğu; Ümit Saral, İlyas Saral, Yakup Kerem Saral, Alaattin Saral, Barış Saral ve Zafer Saral'ın ise yönetici kadrosunda olduğu belirlendi.

Sarallar mafya örgütü, 2004'ten günümüze kadar süren, Sedat Şahin'in lideri olduğu bir diğer Karadeniz kökenli Şahinler mafyası ile yaptıkları ölümlü çatışmalarla ünlüdürler. Daha sonra bu çatışmaya Şirinler mafyası da dahil oldu.

SARALLAR OPERASYONU NEDİR?

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.

HANGİ ÜNLÜLER EMNİYETE ÇAĞRILDI?

Şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve futbol yorumcusu Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya ile Sinan Engin'in emniyete gelerek ifade verdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı süreleri için ikinci kez uzatma talep edilirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı. Ünlü isimlerden Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in ifade vermeye geldiği, Aylin Coşkun'un ise savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.