Sarallar suç örgütü üyesi kaçtı: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltında!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:11

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, kasten yaralama" gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği tespit edildi.

ÜNLÜ ŞARKICININ EŞİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin ardından Turan Yıldırım'ın 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasına imkân sağlayan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı.

Ener Aktaş'ın evinde 5 bin Euro, 10 bin dolar ve 56 fişek, Mehmet Deniz Karakurt'un evinde ise 2 bin Euro bulundu.

POLİS ARACIYLA SINIR KAPISINA

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturmanın detaylarında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan lüks bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerinin yapılan incelemesinde Turan Yıldırım'ın 14 Ocak'ta Ener Aktaş'ın evine bırakıldığı ortaya çıktı.

15 Ocak'ta ise Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı 22 ACK 841 plakalı otomobilin siteye geldiği, burada Ener Aktaş, Turan Yıldırım ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile buluştuğu, Turan Yıldırım, ve Kenan Koçak'ın emniyet müdürünün aracına binip siteden ayrıldıkları tespit edildi.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDILAR

Edirne Emniyetine ait olan ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracı da Ener Aktaş'ın başka bir araçla takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı.

Emniyet müdürünün kullandığı 22 ACK 841 plaka otomobilin, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak Avrupa yakasına geçtiği ve Kınalı Mevkiinden devam ederek E84 karayolunu kullandığı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden devam ederek İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) plaka tanıma sistemi kameralarından belirlendi.

Ener Aktaş'ın kullandığı 34 MOP 459 plakalı otomobilin de diğer aracın peşinden İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği tespit edildi.

YABANCI PLAKAYLA GERİ DÖNDÜ

İki aracın öncü-artçı şekilde Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na giderken PTS bünyesindeki 19 kameradan geçtiği, Ener Aktaş ile şarkıcı Merve Özbey'i eşi Kenan Koçak'ın 34 MOP 459 plakalı otomobille saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi.

Kenan Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Ener Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plaka otomobille giriş yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.