Saranlı Deresi'nde tedirgin eden görüntü... Rengi değişti, köpük oluştu!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti. Geçen yıl balık ölümlerinin de yaşandığı derenin bazı kısımlarında, köpük de oluştu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan Saranlı Deresi'nden çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise, köpük oluştu.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
BALIK ÖLÜMLERİ DE YAŞANMIŞTI!
Ekipler derede incelemede bulunarak sudan numune aldı. Saranlı Deresi'nde geçen yılda balık ölümleri yaşanmıştı.
Etiketler: #dere #Kırklareli #kötü koku #balık ölümleri
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