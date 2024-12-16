Saranlı Deresi'nde şüpheli balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Saranlı Deresi'nde şüpheli balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:32

Saranlı Deresi'nin Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

NUMUNE ALINDI

İlçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

İlçede yaşayan Alperen Dedeoğlu, gazetecilere, derenin bir süredir bulanık aktığını söyledi.

Dere kenarında köpükler oluştuğunu, daha sonra da balık ölümleri görüldüğünü anlatan Dedeoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.


Etiketler: #balık ölümleri #balık

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