Saray’a 8 kilometre mesafede: Etimesgut’a ‘VIP’ havalimanı açılıyor

Etimesgut Askeri Havaalanı, Ankara -VIP- Havalimanı oluyor. Önümüzdeki ay Ankara’da gerçekleşecek NATO zirvesinde ülke liderlerinin kullanacağı havalimanının açılışı, bugün 13.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

‘ULUSLARARASI BİR HAVACILIK MERKEZİ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün, havalimanına ilişkin bilgiler paylaştı. Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkararak küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdüklerini söyledi. 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin, yalnızca 8 ayda, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığını belirterek, geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceğini kaydetti. 160 bin metrekarelik (~22 futbol sahası) yeni apron alanına yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceğini bildirdi. Uraloğlu, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip devlet konukevi ile 310 araçlık açık otoparkın da tamamlandığını söyledi.

‘ANKARA HALKI JET MOTOR SESİYLE ZIPLAYACAK’

Bütün bunlar ve havalimanı bağlantı yolları, ilgili ihalelere göz atıldığında, yaklaşık 10 milyar liraya mal oldu. Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, konunun maliyetle sınırlı olmadığını kaydetti. Sosyal medya paylaşımında Algedik, “Burası askeri bir havaalanıydı ve lojistik olarak kullanılıyordu. Ama şimdi şahsının havaalanı oluyor. Bunu saklamak için adına ‘Ankara’ dendi. Trump'ın uçağı insin diye pist uzatıldı. Uzatma gerekçesi ile şeker fabrikasına çöktüler. Böylece bir taşla 3-5 kuşu öldürdüler. Devlet Konukevi yapıldı ve kaçak saray tarafına kapı yapıldı. EGO (Ankara otobüs işletmesi) burası için çok sayıda toplu taşıma hattını yok etti, yolunu değiştirdi. Her protokol uçuşu ile Batıkent ve Eryaman halkı jet motoru sesi ile zıplayacak. Dahası var ama kimse konuşmuyor. Ankara siyasetinin konuşmaması, Atatürk Orman Çiftliğine çökülürken yaşanan sessizliğe benziyor” dedi.

SARAY’A 8 KİLOMETRE

NATO zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanması beklenen havalimanı, Saray’a kuş uçuşu 8 kilometre mesafede. Esenboğa Havalimanı ise yaklaşık 25 kilometre mesafedeydi.