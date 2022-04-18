Saray'a iftara giden şarkıcı Tutkun: Keşke Erdoğan babam olsa

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:53

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. İktidara yakın pek çok ünlü ismin bir araya geldiği geceye Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da katıldı.

Twitter hesabından Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim" mesajını yazdı.

İftarını bir kaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülü[email protected] “Keşke Babam olsa” boşuna dememişim. Büyün insan.?? pic.twitter.com/Nb4XFX904C — Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) April 17, 2022





Gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan Tutkun, "Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı şoför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep” Sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysaki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam" dedi.