Saray'a iftara giden şarkıcı Tutkun: Keşke Erdoğan babam olsa
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği iftar davetine katılan şarkıcı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından “Erdoğan keşke babam olsa” notunu paylaştı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. İktidara yakın pek çok ünlü ismin bir araya geldiği geceye Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da katıldı.
Twitter hesabından Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim" mesajını yazdı.
İftarını bir kaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülü[email protected] “Keşke Babam olsa” boşuna dememişim. Büyün insan.?? pic.twitter.com/Nb4XFX904C— Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) April 17, 2022
Gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan Tutkun, "Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı şoför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep” Sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysaki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam" dedi.
“Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşa’lı Şöför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep” Sonra fotoğrafını gösterdim, “Bitirim adammış” dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum.??— Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) April 17, 2022
Babam gibi adam ?@RTErdogan? pic.twitter.com/K4vd59ezsP
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pilotun hayatını karartan ameliyat
- VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
- Hatay'da orman yangını
- 5 haftanın zirvesinde...
- Kartal'da hırsızlık
- Şiddet tavan yaptı!
- Köy Enstitülü öğretmenlere vefa
- Saray'a iftara giden şarkıcıdan açıklama
- iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak
- Borsa haftaya rekorla başladı