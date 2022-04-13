Cami inşaatında hırsızlık: Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar
Balıkesir'de inşaatı devam eden camiye sahur vakti girip kubbe kaplamasında kullanılan alüminyum malzemeyi çaldığı öne sürülen 4 şüpheli, aynı gün iftar saatlerinde yakalanıp, tutuklandı.
Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde 8 Nisan günü sahur vakti, yapımı devam eden caminin avlusuna giren kişiler, kubbe yapımında kullanılan maddi değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 151 parça alüminyum malzemeyi çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 2 kişinin avludaki alüminyum malzemeleri kucaklayarak taşıdıkları ve bahçe duvarının dışında bekleyen diğer 2 kişiye verdikleri görüldü.
Mahallelinin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Caner Yüzer (20), Çağrı Burgu (20), Eray Baskıncı (31) ve Berkay Hızlı (22) olduğunu belirledi. Şüpheliler, aynı gün iftar saatlerinde adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak cami yönetimine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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