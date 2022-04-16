Erdoğan 'sanatçı'larla iftar yaptı: Verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz

16 Nisan 2022 Cumartesi, 22:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'sanatçı'larla iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe Saray’ında sanatçılarla iftar programında konuştu. İftar programına Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Hakan Ural, Hülya Koçyiğit, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt gibi isimler katıldı. Erdoğan, buradaki hitabında "Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir" ifadelerini kullandı.

"DAİMA SANATÇILARIMIZIN YANINDA YER ALDIK, YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: