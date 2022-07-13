Saraybosna İzmir’in 25’inci kardeş şehri oldu

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Saraybosna ziyaret programını son gününde resmi temaslarda bulundu.

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Aralık 2021 tarihinde aldığı kararın ardından Saraybosna Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü imzalamak için Bosna Hersek Savaşı’nın en acı hatıralarından birinin olduğu Milli Kütüphane içerisindeki başkanlık makamına geldi. Başkan Soyer, hazırlanan protokolü Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’le birlikte imzalayarak Saraybosna’nın İzmir’in 25’inci, Mostar’dan sonra Bosna-Hersek’teki ikinci kardeş şehri olduğunu resmileştirdi.

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bizde çay için demlenme derler. Bizim ilişkimizin de yeteri kadar demlendiğini ve en tatlı kıvama geldiğini düşünüyorum. Gerçekten de eğitim, spor, turizm bizim öncelikli olarak çalışmayı düşündüğümüz alanlar. Öğrenci değişimi, spor turnuvaları üzerinde çalışacağız. Bizim tur operatörlerimizi ve seyahat acentelerimizi buraya getireceğiz. Saraybosna’yı İzmir’de nasıl pazarlayacaklarını göstermek istiyoruz. Aynı zamanda buradaki tur operatörlerini de alıp İzmir’e götüreceğiz. Karşılıklı olarak şehirlerin pazarlanmasını ve tanıtılmasını istiyoruz. Daha çok şey var ve bunları zamanla pekiştireceğiz. Bizim 25 kardeş şehrimiz var. Ama kendimizi bu kadar evinde hissettiğimiz, acısını hissettiğimiz ve sevincine ortak olmak istediğimiz belediyemiz, Saraybosna Belediyesi. Büyük bir heye canla bu imzayı bekledik. Büyük bir heyecanla da ileriye taşıyacağız. Bizim kardeşliğimiz sadece kağıt üzerinde değil. Bizim ruhlarımız kardeş, vicdanımız kardeş. Dün Srebrenitsa’da kardeşlerimizin yaşadığı acıya ortak olduk ve onların yaşadığı acıyı içimizde hissettik. Bizim kardeşliğimiz sadece güzel günler için değil, asıl zor günlerde acı günlerde ortak olmak için. Dileğimiz o ki ne burada ne de İzmir’de böyle acılar yaşanmasın sadece refahta ve mutlulukta kardeşliğimiz devam etsin. Bu tesadüfen olmuyor. Çalışmak gerekiyor. Biz de bu kardeşlik ilişkisini ileriye taşıyacağız. İlişkilerimizin sonsuza kadar sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ise, “Bundan sonra burası sizin eviniz ve her zaman hoş geldiniz. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik ve dostluktu. Bugün bu protokolle kardeş şehir olacağız ve ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Biz zaten kardeştik. Artık imza ile bunu pekiştirdik. İlk önce de bizim diasporaya ve Türkiye’deki Boşnaklara değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımız, Saraybosna vatandaşlarına karşı çok büyük bir duygu gösterdi. Biz de buna değer veriyoruz. Bizim Saraybosna’dan İzmir’e giden heyetimiz, İzmir’de kendi evlerinde gibi karşılandı. Bunun için sayın başkana ve tüm ekibe teşekkür ederim. İş geliştirmek için pek çok fırsatımız var. Altyapı, inşaat, spor, kültür, öğrenci değişimi gibi alanlarda birlikte çalışabiliriz. Diğer önemli konu ise turizm. Saraybosna ve İzmir birbirlerinden gelenlere bir&c cedil;ok şey sunabilir. Buradaki vatandaşlarımızın fikirleri çok önemli. Saraybosna’nın İzmir’i ne kadar sevdiği, meclisteki kardeşlik oylamasından belli oluyor. Karar, mecliste oy birliği ve büyük bir sevinçle onaylandı. Umarım kardeşliğimiz çok uzun yıllar sürecektir” şeklinde konuştu.