Saraycık TOKİ mağdurları ses yükseltti: "Mezarda mı oturacağız? 6 yılda bir evi teslim etmemek ne demektir?"

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:45

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:45

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Saraycık TOKİ konutlarından ev almak isteyen 817 vatandaş 6 yıldır evlerinin kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Saraycık TOKİ 4. Bölge 1. Etap 2. Kısımda 817 dairenin yıllardır tamamlanmaması hak sahiplerinin tepkilerine neden oldu.

Hak sahipleri, evlerinin teslim edilmemesi nedeniyle TOKİ Başkanlığı önünde bir araya geldi. Konutlarını isteyen vatandaşların açıklaması sırasında 3 hak sahibi TOKİ yetkilileri ile görüştürüldü. ANKA Haber Ajansı’na konuşan hak sahibi vatandaşlar yetkililerin "Kurban Bayramı’na kadar teslim edilecek" sözlerine, "Bunun takipçisi olacağız" karşılığını verdiler.

"6 YILDIR BU İNSANLARIN UMUTLARINI TÜKETTİLER''

Hak sahibi olan Yusuf Ziya Aydın, bayramdan önce evlerinin teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanların ülke genelinde mağdur olduğu maddi konular var. Kira sorunu var. Bizim kira 400 lirayken bu projeye girdik, şu anda 10 bin lira. Hala deslim edilmedi, 6 yıl. Benimle aynı kuraya giren arkadaşlarımdan biri 1,5 sene önce biri teslim aldı, 10 ay önce de biri teslim aldı. Aynı sürede kuraya girdik onlar teslim oluyor da bizimkiler niye teslim olmuyor? AGEL firması bizi ikinci şirket olarak çok mağdur etti. Tam 6 yıl oldu. 6 yıl önce Nisan ayında müracaat etmiştik. 6 yıldır bu insanların umutlarını tükettiler. TOKİ’ye olan, devlete olan güven bile sarsılıyor. Böyle firma ile çalışılmaması lazım. 6 yıldır TOKİ’nin bu firmayı kontrol mekanizması çalışmadı. Taleplerimiz bayramdan önce etaptaki 817 konutun hepsinin teslim edilmesi. Ne vaat ettilerse hepsini teslim edecekler. Bunun zaten teslim etmeleri gerekiyordu. Bunun da takipçisi olacağız."

"BİR AN ÖNCE BİTİRİLİP BİZE VERİLMESİNİ İSTİYORUZ''

6 yıldır evini bekleyen vatandaşlardan bir diğeri olan Fatma Yaşar da şunları kaydetti:

"6 senedir bekliyoruz, mutahap bulamıyoruz. 2 senedir dış cepheleri yapıldı ama içlerinde bir sürü eksik var, çalışan yok. Oraya gidince alay ediliyoruz. Çaresiz, ümitsiz kalıyoruz. Hiçbir zaman teslim olmayacakmış gibi geliyor. Bir an önce bitirilip bize verilmesini istiyoruz. Zaten çok bir şeyi kalmamış. 15-20 kişi çalışsa bir aya biter. "

"BAYRAMDA YETİŞTİRİLECEĞİ SÖZÜ VERİLDİ''

TOKİ yetkilileri ile görüşen 3 kişi arasında yer alan hak sahibi Aydemir Koçer de yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 6 yıldır bekliyoruz. Normalde 2 sene içerisinde teslim edilecekti. Maalesef talihsiz bir inşaat firmasına denk geldik, AGEL İnşaat diye. Fakat yetkili arkadaşlarla görüştük. AGEL İnşaat’la sözleşmelerini feshettiklerini, yeni bir inşaat şirketiyle anlaştıklarını, sözleşmenin de cuma günü imzaya alınacağını ve cumartesi günü inşaat bölgesinde en az 100 kişilik bir ekiple bayrama kadar yetiştirip bu mağduriyetin giderileceği ile alakalı söz verdi müdürümüz. Hepimiz emekliyiz, asgari ücretle çalışan insanlarız son 2 senedir ev kiraları malumunuz. 14 bin liraya 9 bin lira ev kirası vermek ve kalan 5 bin lira ile geçinmek mümkün değil. Ben kamyon şoförüyüm, kamyon kullanarak hayatımızı idame ettik. Buraya da ayda bir kere gelip mağduriyetimizi anlattık. Bugünkü yardım eden arkadaşların haricinde yardım eden de olmamıştı. Fakat bugün gayet net bir şekilde hem müdürümüz hem de yetkili arkadaşlar mağduriyetimizin bayrama kadar çözüleceğinin garantisini verdiler. Ondan dolayı mutluyum."

"EVLERİMİZE ÇOK YAKIN ZAMANDA GİRMEK İSTİYORUZ''

Elif Karatekin de haklarını aramak için TOKİ Başkanlığı önüne geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mağduriyetimizi kimseye bildiremiyoruz, evlerimizin 6 yıldır bizlere teslim edilmemesi, sürekli bir bahane. Sürekli ‘alt yapı çalışmasında sıkıntı var’ deniliyor. ‘İskan alınmadı’ deniyor bizlere, sürekli oyalanıyoruz. 'Şu ay' diyorlar ama hala teslimatla ilgili bilgi verilmedi bize. Biz de buraya geldik, hakkımızı arıyoruz. Biz devlete güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Ev sahiplerimizle sıkıntı yaşıyoruz, düğün yapacak insanlar var, yapamıyorlar maalesef. Sesimizi duyurmak için buraya da gelmeye devam edeceğiz. Biz evlerimizi, hakkımız olanı almak istiyoruz. Mezarda mı oturacağız? 6 yılda bir evi teslim etmemek ne demektir? Bu bir de devletin TOKİ’si. Biz sesimiz duyulsun istiyoruz. Evlerimize çok yakın zamanda girmek istiyoruz."

Hak sahiplerinden Mustafa Kartal ise, "817 konutun sahiplerinden biri benim. Yaklaşık 6 senedir bunu almak mümkün olmadı. İşin garip tarafı TOKİ’ye de bunu defalarca yazmamıza rağmen, CİMER’e de hep aynı yanıt geldi. 6 yıldır hiçbir çözüm bulunamadı ne TOKİ bulabildi ne de anlaştığı şirket. Böyle olunca en son buraya gelerek bu işi çözmeye uğraştık. Tabii kameraları görünce bir şeyler daha da hızlandı gibi. Bugün bize verilen taahhüt ‘40 gün içerisinde yeni bir şirketle bu işi çözeceğiz’ dediler. Biz de 40 günü bekleyeceğiz göreceğiz." şeklinde konuştu



