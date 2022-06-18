Saray'daki hırsızlıkta yeni gelişme: 26 yıl 3 aya kadar hapis istendi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaşanan oyuncak hırsızlığına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, 5’i saray çalışanı toplam 7 kişi hakkında dava açtı. İddianamede saray çalışanları hakkında “Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık” suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis istendi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde bulunan Millet Camii altındaki depolardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtiçi gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncakların resmi araçlarla çalındığını ve bu kapsamda gözaltına alınan 8 şüpheliden üçünün tutuklandığını ortaya çıkmıştı.

HIRSIZLIĞA 26 YIL 3 AY İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, 5’i saray çalışanı 7 kişi hakkında iddianame hazırlayarak, Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5 saray çalışanı hakkında “Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık” suçundan 26 yıl 3 ay hapis istenirken, oyuncakları deposunda saklayan Yusuf D. İsimli şüpheli hakkında “hırsızlık suçuna yardımdan” 12 yıla kadar, oyuncakları satın alan kırtasiyeci Mehmet B. hakkında da “suç eşyasının satın alınması” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

RESMİ ARAÇLA HIRSIZLIK

Davanın iddianamesinde, soruşturmanın 25 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, ihbarda Cumhurbaşkanlığı Millet Camii altında bulunan depolardan oyuncak kolilerinin çalındığı, eylemi gerçekleştirenlerin Cumhurbaşkanlığı çalışanları olduğu ve hırsızlığın yaklaşık 5 yıldır devam ettiğinin bildirildiği anlatıldı. İddianamede, bu kapsamda başlatılan soruşturmada, 5 yıla yönelik maddi bir tespit yapılamadığı ancak son bir ay içerisinde toplam 919 bin 958 TL'lik oyuncağın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışına resmi araçlarla çıkartılarak piyasaya satıldığı ifade edildi.

1 AYDA 298 KOLİ OYUNCAK ÇALINDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bebek ve kumandalı arabaları saray çalışanlarından Tuğrul Y’den satın aldığı belirlenen kırtasiyeci Mehmet B.'nin iş yeri deposunda 624 adet, saray çalışanı S.G’nin evinde ise 36 adet oyuncak bulunduğu anlatılan iddianamede, incelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin zaman zaman minibüslere oyuncak kolileri yüklediği ve bu şekilde son 1 ayda 298 kolinin dışarıya çıkarıldığının tespit edildiğine yer verildi.

İddianamede, kumandalı araba kolilerinde 24’er, oyuncak bebek kolilerinde ise 16’şar adet bebek bulunduğu, yapılan piyasa araştırmasında 298 koli oyuncağın bedelinin yaklaşık 840 bin lira olduğu, şüphelilerden elde edilen oyuncakların da eklenmesi ile toplam rakamın 919 bin 958 liraya ulaştığı belirtildi.

HESAP HAREKETLERİ ELE VERDİ

Şüphelilerden Tuğrul Y.'nin itirafçı olduğu ve suçunu kabul ederek diğer şüphelilerin isimlerini verdiği, kırtasiyeci olan şüpheli Mehmet B.'nin de Tuğrul Y’den oyuncakları satın aldığını söylediğine dikkat çekilen iddianamede, diğer 5 şüphelinin suçlamaları kabul etmemelerine karşın, kamera kayıtları ile aralarındaki banka hesap hareketlerinden oyuncakları çaldıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak. Öte yandan savcılık, itirafçı Tuğrul Y.'nin ifadesinde ismi geçen bir şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verdi.