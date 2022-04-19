Saray'ın ünlüleri Erdoğan'la buluşmuştu: İşte iftardan dikkat çeken 5 görüntü

19 Nisan 2022 Salı, 12:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. Pandemi döneminde neredeyse tüm yasakların esnetilmesine rağmen, müzik yasağı hala devam ediyor. Müzik emekçilerini zor durumda bırakan bu yasağın neden hala uygulandığı ise bilinmiyor.

İftar yemeğine, gerekirse simit yenecek diyen Hülya Avşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hünkarım' diye hitap eden Bahadır Yenişehirlioğlu ya da 'keşke babam olsa' diyen Şükriye Tutkun, Alişan ve Hakan Ural gibi ünlü isimler akın etti.

İşte Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinden derlediğimiz 5 tuhaf görüntü...

SPOR CAMİASINDAN BİLİNDİK İSİMLER YEMEKTE YOKTU

Pandemi öncesi sanatçıların yanında spor camiası da yer alıyordu. 2019 yılında Dolmabahçe Saray'ında düzenlenen iftar yemeğine, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Cenk Tosun ve Şenol Güneş gibi sporcu isimler katılmıştı. Bu sene

"HÜNKARIM" DİYEREK PAYLAŞTI

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdulhamid' dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, geceye katılan isimler arasındaydı. Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Hünkarım" notuyla paylaştı.

BÜLENT ERSOY'UN AYAĞA KALKMAMASI

Ocak ayında Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Anıtkabir'e tekerlekli sandalyeyle gitti. Bülent Ersoy'a yağmurlu havada bir askerin şemsiyeyle eşlik etmesi oldukça tepki çekmişti. O gün tekerlekli sandalyede oturan Bülent Ersoy'un iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet ederken ayağa kalmaması dikkat çekti.

HÜLYA AVŞAR SİMİTE DOKUNMADI

Avşar kızı, yemekte eline fotoğraf makinesi alıp Emine Erdoğan ve katılımcıların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz yıl ekonomik buhranı “Gerekirse simit yenecek” diyerek yorumlayan Hülya Avşar, Saray'daki ziyafette oldukça keyifli görünüyordu. Simidi soracak olursanız, masada simit yoktu

"KEŞKE BABAM OLSA"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsünün düzenlemesini yapan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kaçak olduğu iddia edilen Kuzguncuk'taki arazisini savunan Şükriye Tutkun da Erdoğan'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Tutkun, yemekte Erdoğan ile çektiği fotoğrafı "Keşke babam olsa" notuyla paylaştı.