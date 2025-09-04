Çorlu’daki sokak röportajında 12–17 yaş aralığındaki çocukların pompalı tüfekle havaya ateş ettiği görüntülerle gündeme gelen Sarı Mikrofon’un sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı. Peki, Sarı Mikrofon Özkan Bozkurt kimdir? Özkan Bozkurt neden tutuklandı?

ÖZKAN BOZKURT KİMDİR?

Özkan Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu bir içerik üreticisidir. 2008 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken hobi olarak başladığı video içerik üretimine, “Sarı Mikrofon” adıyla kurduğu sosyal medya platformuyla devam etti. Kanal, adını Bozkurt’un sokak röportajlarında kullandığı sarı renkli mikrofondan aldı. İlk olarak Kocaeli’de çekilen videolarla dikkat çeken Sarı Mikrofon, kısa sürede Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapılan röportajlarla geniş bir kitleye ulaştı.

ÖZKAN BOZKURT NEDEN TUTUKLANDI?

Sokak röportajında bir şahsın tüfekle havaya ateş açtığı anları görüntülediği için dört gün önce gözaltına alıp adli kontrolle serbest bırakılan Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt dün gece yeniden gözaltına alındı. Bozkurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.