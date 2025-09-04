Sarı Mikrofon YouTube kanalının sahibi tutuklandı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Bozkurt Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir sokak söyleşisinde bir kişinin havaya ateş açtığı anları görüntülediği gerekçesiyle tutuklandı.

Bozkurt, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Sarı Mikrofon X hesabında da şunlar yazıldı:

"Vatan Emniyete ifadeye çağırılıyoruz. Tutuklandım. Metris cezaevine gönderiyorum. Lütfen tüm avukat takipçlerimiz yardımınıza ihtiyacım var. Kore mahallesindeki video yüzünden tutuklandım. Tutuklandım. Lütfen yardım edin."