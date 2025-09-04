Sarı Mikrofon YouTube kanalının sahibi tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 11:42:00
Haber Merkezi
Sarı Mikrofon YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Bozkurt Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir sokak söyleşisinde bir kişinin havaya ateş açtığı anları görüntülediği gerekçesiyle tutuklandı.

Bozkurt, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Sarı Mikrofon X hesabında da şunlar yazıldı:

"Vatan Emniyete ifadeye çağırılıyoruz. Tutuklandım. Metris cezaevine gönderiyorum. Lütfen tüm avukat takipçlerimiz yardımınıza ihtiyacım var. Kore mahallesindeki video yüzünden tutuklandım. Tutuklandım. Lütfen yardım edin."

