'Sarı serum', alerjisi olanlara ölümcül

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

Adana’da eczacı kalfasının taktığı, atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş 18 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

13 Ocak’ta ise Afyonkarahisar’da gribal enfeksiyon şikâyetiyle kliniğe başvuran Mehmet Gündoğan serumun bitmesine yakın fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Uzmanlar sarı seruma karşı yurttaşları uyardı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Kontrolsüz ilaç ve vitamin takviyelerine dikkat edilmeli. Sağlık kuruluşlarında uygulanacak herhangi bir işlem hasta ve doktor arasında bütün tetkikler yapılarak kararlaştırılmalı” dedi.

Serumların anlık bir sıvı desteği, ağrı ve ateş düşürme gibi kısa süreli yararları dışında güçlü bir etkisi olmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı ise “Sadece sıvı takviyesi değil antibiyotik ve ağrı kesicilere de benzer bir talep var. Milyonlarca başvuru içinde bu ilaçlara karşı ciddi alerji riski olanlar var ve ne yazık ki bu gerçekleştiğinde ölümcül sonuçları olabiliyor” ifadelerini kullandı.