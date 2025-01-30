'Sarı serum' faciasında yeni ayrıntı: Doktorun diploması iptal edilmiş!
Afyonkarahisar’da halk arasında ‘atom’ diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki hastaya serumun bağlandığı klinikle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında devlet hastanesinde görevliyken alkollü bir iş insanının kanını değiştirdiği için yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği iddia edildi.
Olay, 13 Ocak’ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi.
İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan’a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.
Sonrasında ise Gündoğan’a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan’ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan’ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.
DOKTORUN DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞ
Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında ‘iş insanı B.B.’nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası’ ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü.
Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.
İSMİ TABELADAN SİLİNDİ, ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ
Mert B.’nin davası devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde devlet hastanesi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Mert B.’nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı, ardından işletmeye başladığı kaydedildi. Ardından Mert B.’nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan şikayetler sonrası Mert B.’nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.
Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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