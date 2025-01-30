Bağışıklığımı güçlendireyim derken canınızdan olmayın! ‘Sarı Serum’ a dikkat!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:57

Soğuk kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte, enerji artışı ve bağışıklık desteği sağlamak amacıyla tercih edilen sarı serum ya da atom serumu, yanlış kullanıldığında sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür serumlar, özellikle bilinçsiz şekilde alındığında, vücudun dengesini bozarak istenmeyen yan etkiler ve komplikasyonlar yaratabilir. Peki, sarı serum nedir, içeriğinde ne var? Sarı serum tehlikeli mi?

Aile Hekimi Uzm. Dr. Didem Altay Gazi anlattı. Gazi, “Sarı serum herkese uygulanmaz. Mutlaka öncesinde bir doktor muayenesi yapılmalı, muayene sonucunda doktorunuz uygun görürse acil servis ya da acil müdahale yapabilecek klinik ortamlarında uygulanmalıdır” dedi.

ATOM (SARI SERUM) NEDİR?

Atom ya da sarı serum, özellikle kış aylarında yaygın olarak görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlıkları, grip gibi hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülen bir ilaç karışımıdır. İçeriğinde farklı ilaçların bulunduğu bu karışım, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlar ve semptomları hızla hafifletmeye yardımcı olur.

SARI SERUMUN İÇERİĞİ NEDİR?

Sarı serum, çeşitli ilaçları içeren bir karışımdır. İçeriğinde özellikle B vitaminleri ve C vitamini bulunur. Bu bileşenler, enerji seviyelerini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, ağrı kesiciler ve ateş düşürücülerle semptomları azaltır. Eğer enfeksiyon bakteriyel bir kaynaklıysa, antibiyotikler de eklenebilir. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerine karşı bulantı giderici ilaçlar kullanılabilirken, mide ve bağırsakları korumak amacıyla mide koruyucular da eklenir. Tüm bu ilaçların irritan etkilerinden korunmak için antibiyotik tedavisinin yanı sıra antihistaminikler de kullanılabilir.

Sarı serum, dengeli elektrolitler içeren bir serumun damar yoluyla uygulanması ile yapılır. Tek başına tedavi edici bir özellik taşımayan bu uygulama, kişinin semptomlarını daha hızlı düzelterek iyileşme sürecini hızlandırır.

SARI SERUMUN KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sarı serum, herkese uygulanabilen bir tedavi yöntemi değildir. Uygulama öncesinde mutlaka bir doktor muayenesi yapılmalıdır. Doktor, hastanın durumunu değerlendirdikten sonra, uygun görürse acil servis veya acil müdahale yapabilen klinik bir ortamda uygulanması gerekmektedir. Serumun doğru şekilde uygulanabilmesi ve tedavi sürecinin güvenli olabilmesi için klinik ortamda uzman gözetiminde yapılması zorunludur.

ALERJİK REAKSİYONLAR VE RİSKLER NELERDİR?

Sarı serumun içerdiği ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu reaksiyonlar, serum uygulaması sırasında ya da birkaç saat sonra görülebilir. En yaygın alerjik belirtiler arasında ciltte kızarıklık ve kaşıntı yer alırken, nadir durumlarda solunum durması gibi ciddi reaksiyonlar da görülebilir. Bu nedenle, sarı serumun ev ortamında ya da acil müdahale yapılması mümkün olmayan yerlerde kesinlikle uygulanmaması gerekir. Serumun uygulanması sırasında gelişebilecek alerjik reaksiyonlar, ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.