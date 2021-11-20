Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi
Fransa’da yüzlerce kişi, 'Sarı Yelekliler Hareketi'nin 3’üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi.
Fransa’da 2018 yılında akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler Hareketi'nin 3’üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi tarafından başkent Paris’te protesto gösterisi düzenlendi.
Protesto sırasında kamu görevlisine hakaretten 2 kişi gözaltına alındı.
Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren Sarı Yelekliler, hükümet karşıtı slogan attı.
Sarı Yeleklilerin sembolik figürlerinden Jerome Rodrigues’in yanı sıra hareketin ilk haftalarından bu yana protestolara katılan Orleans kentinden 68 yaşındaki Marie Huguet'nin de göstericiler arasında olduğu görüldü.
"Sarı yeleklilerin galip geleceğini düşündüğümüz için buradayız" ifadelerini kullanan Huguet, Fransız siyasetçileri yurttaşların sorunlarını bilmemekle suçladı.
Ayda 1000 Euro'dan az emekli maaşı alan arkadaşı Georgette ile birlikte gösteriye katılan gelen Huguet, "Emekliliklerimizi düşürdüler. Ayrıca söz verdikleri 100 Euro destek de blöf" dedi.
Protestolar sırasında Paris’in 13. bölgesinde olan Place d’Italie’de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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