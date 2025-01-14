Sarıkaya'da ele geçirildi: Tam 17 bin 800 adet...

Yozgat’ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sarıkaya'da ele geçirildi: Tam 17 bin 800 adet...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:20

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.


Etiketler: #Yozgat #Jandarma

İlgili Haberler

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yozgat’ta bir esnaf, 'askıda çay' uygulaması başlattı

Yozgat’ta bir esnaf, 'askıda çay' uygulaması başlattı
Yozgat’ta şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu çıktı

Yozgat’ta şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler