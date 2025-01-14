Sarıkaya'da ele geçirildi: Tam 17 bin 800 adet...

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:20

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:21

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.