Sarıkaya'da ele geçirildi: Tam 17 bin 800 adet...
Yozgat’ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
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