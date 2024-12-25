Yozgat’ta şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu çıktı

Yozgat’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu hap çıktı.

Yozgat’ta şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu çıktı
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:07

Edinilen bilgiye göre, K.D. isimli bir şahsın Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği istihbaratını alan ekipler operasyon düzenledi.

Şahsın il merkezinde yakalanmasının ardından yapılan üst aramasında bin 680 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli K.D. hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Yozgat #uyuşturucu #Operasyon

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