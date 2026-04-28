Sarıyer’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı: Mahallede panik yaşandı

28.04.2026 11:42:00
DHA
Sarıyer’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlar tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçeköy Mahallesi’nde saat 09.45 sıralarında5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler daha sonra çatıda soğutma çalışması yaptı. Çevrede kısa süreli paniğin yaşandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

