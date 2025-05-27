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Sarıyer'de anaokulunda yangın: 2 kişi hastanelik oldu!

Sarıyer'de anaokulunda yangın: 2 kişi hastanelik oldu!

27.05.2025 07:38:00
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İHA
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Sarıyer'de anaokulunda yangın: 2 kişi hastanelik oldu!

Sarıyer'de özel bir anaokuluna ait binanın çatı katında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. İtfaiyenin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi'nde Açık Sokak'ta saat 00.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; özel bir anaokuluna ait binanın çatı katında elektrik kontağından başlayan yangın hemen yanındaki binaya da sıçradı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatının ahşap olması sebebiyle yangın uzun süre kontrol altına alınamazken, 2 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde ambulansta tedavi edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat çalışması sonrası yangın söndürüldü.


İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #sarıyer #anaokulu

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