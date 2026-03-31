Sarıyer'de mezarlıkta silahlı çatışma: Ölü sayısı yükseldi, ayrıntılar ortaya çıktı

31.03.2026 09:51:00
Güncellenme:
DHA
Sarıyer'de mezarlıkta silahlı çatışma: Ölü sayısı yükseldi, ayrıntılar ortaya çıktı

Sarıyer'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, pusu kurduğu öne sürülen 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. 6 kişilik grubun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 2 kişi hayatını kaybederken polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 29 Mart Pazar günü saat 16.00 sıralarında Ayazağa’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete ziyarete gelen 6 kişilik grupla yine Bağcılar’dan geldikleri öğrenilen 3 kişilik grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada başından vurulan Murat Şaşmaz olay yerinde hayatını kaybetti, İsmail Başboğa ise ağır yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Yaralanan Başboğa, arkadaşları tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Sağ dizinden yaralandığı belirlenen Başboğa tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grubun araçtan indikleri sırada mezarlıktaki otomobilde bulunan 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradığını tespit etti. Açılan ateşe 6 kişilik gruptan İbrahim O. silahla karşılık verdi.

İki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişilik grupta bulunan Murat Şaşmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden kişinin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler Hekim Azat K., Erhan M., Vedat T. ve Agit A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişilik gruptan kaçtığı belirlenen 2 şüpheliyle, çatışma sırasında ateş açtığı belirlenen ve 2 suç kaydı olan İbrahim O.’yu yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan çatışmada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan İsmail Başboğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başboğa'nın hakkında 6 ayrı suçtan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için kardeşi Enes Başboğa’nın kimliğini kullandığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler

Sancaktepe'de silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var!
Sancaktepe'de silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var! İstanbul Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıyer’de mezarlık ziyaretinde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Sarıyer’de mezarlık ziyaretinde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı Sarıyer'de, Bağcılar'da 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın (29) mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup pusu kurduğu öne sürülen 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. 6 kişilik grubun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada başından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 kardeş hayatını kaybetti!
Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 kardeş hayatını kaybetti! Saray ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti, Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal yaralandı.