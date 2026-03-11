Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 kardeş hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 14:20:00
DHA
Saray ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti, Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal yaralandı.

İnşaat işleriyle uğraşan Uysal ile Çiğdem aileleri arasında, 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumet başladı. Husumet nedeniyle sabah saatlerinde Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiindeki bir inşaatta, iki aile arasında çatışma çıktı.

Çatışmada inşaatlarda sıvacılık yapan Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti, müteahhit Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile oğlu Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılırken, jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

