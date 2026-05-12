Sarıyer'de otobüs yangını: Yolcular tahliye edildi!

12.05.2026 12:22:00
DHA
İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de Bahçeköy orman yolunda İETT otobüsünde yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...

