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Sarıyer'de trafikte silah gösteren şahıs yakalandı: Silah oyuncak çıktı!

Sarıyer'de trafikte silah gösteren şahıs yakalandı: Silah oyuncak çıktı!

8.06.2026 12:02:00
Güncellenme:
DHA
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Sarıyer'de trafikte silah gösteren şahıs yakalandı: Silah oyuncak çıktı!

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki araçtan silah gösteren E.K. (23), ihbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kullandığı silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi. E.K.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Olay, dün Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir araçtan silah gösterildiğinin belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler araç plakasında yaptıkları incelemede sürücünün E.K. olduğunu tespit etti.

 

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Kimliği belirlenen E.K., ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı silaha yönelik incelemede ise silahın oyuncak olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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