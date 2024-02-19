Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla Sarıyer'in 10 mahallesinde yaşayan 200 bin kişiyi ilgilendiren 50 yıllık tapu sorunu çözüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararlarla ilgili, "İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:41
Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu çözüldü
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İBB Meclisi’nin şubat ayı oturumlarının son birleşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. Oturumu İBB Meclisi 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul yönetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belirlediği olağanüstü gündem ile toplanan Meclis, Sarıyer’in Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumelihisarüstü, Sarıdağ (Merkez), Kazımkarabekirpaşa, Reşitpaşa, Cumhuriyet, Emirgan, Çamlıtepe (Derbent) mahallerindeki 50 yıllık mülkiyet sorununu çözdü.

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Sarıyer’in 10 mahallesini etkileyen tapu sorunu İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla çözüldü. Sarıyerli sakinler İBB Meclisi'nde alınan kararı alkışlarla karşıladı.

5 YIL SATIŞ YASAĞI

Böylece yaklaşık 200 bin hak sahibinin bulunduğu 5 milyon metrekarelik alanda, yurttaşlara tapularının verilmesi onaylanmış oldu. 5 yıl satış yasağı getirilen tapularla, deprem riskine karşı yerinde kentsel dönüşümün de önü açılmış oldu. 

Alınan bir başka kararla; Sarıyer ilçesinin Maden, Mirgün, İstinye, Tarabya ve Çayırbaşı mahallelerinde, İBB mülkiyetindeki 91 ayrı parselin, üzerinde binası olan veya yıkılan hak sahiplerine satışı da oybirliğiyle onaylandı. Bu satışlara da 5 yıl süreyle ‘üçüncü kişilere satılamaz’ şerhi konuldu. Bu yapılar için de yerinde dönüşüm imkanı sağlandı.

25 YILLIK İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İBB Meclisi, Ataşehir ilçesine yönelik aldığı kararla da; Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon imar planlarını oy birliğiyle onayladı. Bölgede 25 yıldır beklenen imar planları, deprem riski taşıyan evlerin kentsel dönüşümüne imkan sağlayacak.

İMAMOĞLU 'MÜJDE' DİYE DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan tüm bu tarihi kararları sosyal medya hesabından “Sarıyer ve Ataşehir'e Müjde” diyerek duyurdu.

İmamoğlu, “Sarıyer ve Ataşehir'e Müjde… Sarıyer'de 200 bin kişiyi ilgilendiren 10 mahallede, hak sahiplerinin 50 yıllık mülkiyet sorununu çözdük. İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası olan hak sahipleri artık yapılarını resmen satın alıp yenileyebilecek. Rumelihisarı Mahallesi'nde de güncelliğini yitiren 2003 planı da yenilendi, vatandaşlara depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları onaylandı. Deprem riski taşıyan bu bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümün önü açılmış oldu. İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


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