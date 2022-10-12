Sarıyer’de AVM'deki silahlı kavgada yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki İstinye Park AVM'nin restoranında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sarıyer'deki İstinye Park AVM Masa Restoran'da saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle bir şahıs silahını çıkartarak ateş etmişti.
Kavgada olayla ilgisi bulunmayan yan masada yemek yiyen Ukrayna uyruklu Jurıjs L. yaralanmıştı. 2 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
2 grup arasında çıkan silahlı kavgada birinci gruptan 4 şahıs, 2’nci gruptan ise 3 şahıs olmak üzere yakalanan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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