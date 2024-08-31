Sarıyer'de batan tekne: 11. günde kayıp Emre Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı
Sarıyer'de 20 Ağustos'ta içinde dört kişi ve bir köpeğin bulunduğu tekne battı. 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, Emre Erdoğan denizde kayboldu. Arama çalışmalarının 11. gününde kayıp Emre Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sarıyer, Tarabya açıklarında, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında içerisinde 4 kişi ve bir köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı.
3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, Emre Erdoğan (30) dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarının 11. gününde vatandaşlar gece saatlerinde, Yeniköy açıklarında yüzeyde bir kişinin cansız bedenini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yüzeydeki cesedi kıyıya çıkartarak adli tıp kurumuna gönderdi.
Yapılan incelemelerin ardından ölü bulunan kişinin Emre Erdoğan (30) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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