Sarıyer’de bir AVM'de iki grup arasında silahlı çatışma: 'Ruhsatsız silahla geziyorlar'
Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bir Türk vatandaşı ve beş yabancı uyruklu kişi yaralandı. Hukukçu Ruşen Gültekin, “Yabancı uyruklulara silah ruhsatı vermeyle ilgili bir düzenleme yok. Türkiye’de güvenlik ciddi sıkıntıda” dedi.
İstanbul Sarıyer’deki Vadi İstanbul isimli alışveriş merkezinde önceki gün iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı kavgada altı kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, dördü Azerbaycan, biri İran uyruklu ve biri Türk vatandaşı olan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sarıyer Kaymakamlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçedeki AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Altı kişinin ifadesinin alındığı soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
Yabancı uyrukluların karıştığı olayla ilgili soruşturma sürerken güvenlik sorunları da gündeme geldi. Cumhuriyet, konuya ilişkin, hukukçu Ruşen Gültekin ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan ile konuştu. Uzmanlar AVM’nin restoranının bulunduğu yerde X-Ray gibi güvenlik aramalarının bulunmadığına, bu nedenle kontrolün olmadığına dikkat çekti.
"RUHSATSIZ SİLAHLA GEZİYORLAR"
Hukukçu Ruşen Gültekin, “Bizde yabancı uyruklulara silah ruhsatı vermeyle ilgili bir düzenleme yok. Belli görevlilerin diplomatik mütekabiliyet ilkesince silah taşıma olanakları var. Onun dışında yabancı birisi Türkiye’ye silahıyla da gelemez. Kimlerin silah taşıyacağı yasayla belirlenmiş. Ruhsatı olmayan silahlar var. Silah ruhsatı verilmede kurallara uyulmadığına dair iddialar çok yüksek” dedi. Gültekin, “İçişleri bakanın “Sınır dışı ettik” dediği Sırp çete lideri, Türkiye’de silahlı çatışmada öldü. Biz bunlar ortaya çıkınca öğrenebiliyoruz. Ortada bir şüphe kaldı. Bu tür insanların ruhsatsız silahla gezebildiği aşikâr” ifadelerini kullandı.
Sınır güvenliğine de değinen Gültekin, “Sınır güvenliğimiz olmadığı için bu insanlar sınırlardan kaçıyor. Kontrolsüz bir şekilde sınırdan girdiklerine göre üzerlerine her türlü silah ve uyuşturucuyla girmeleri de mümkün. Türkiye’de kontolsüz bir silahlanma olduğunun sorusuna da yetkililer tarafından bir cevap yok” diye konuştu. Türk vatandaşlığına alınan kişi sayısının gizlendiğini ifade eden Gültekin, “Bundan 10 sene önce İçişleri Bakanlığı’ndan bu tür rakamları alabiliyorduk. Ancak İçişleri Bakanlığı yayınlamıyor. Tek tek olayları topladığımızda Türkiye’deki güvenliğin ciddi sıkıntıda olduğu, kaygı yarattığı, silahlı çatışmaların AVM’lerde bile pervasızca yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.
"YABANCI UYRUKLULAR SİLAH ALAMAZ"
Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan ise “Türk vatandaşı değilse muhtemelen kaçak silah kullanıyorlardır. Yabancı uyruklu biri Türkiye’de silah alamaz. Takip gerektiren durumdur. Alacak verecek veya başka durumlardan dolayı maalesef bu tür olaylar oluyor. Şehrin göbeğinde bile oluyor. Çünkü silah yaygın. Ya cezaları arttıracaklar ya da güvenlik tedbirlerini arttıracaklar. AVM’deki güvenlik personellerin daha iyi eğitilmesi lazım. Kıyafet giydirmekle özel güvenlik personeli olmuyor” dedi.
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