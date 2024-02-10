Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuştu: Annesi yakalandı
Sarıyer'de 25 Ocak’ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti.
Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak’ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yurttaş çöpünü bırakacağı sırada yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.
Şahsın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği çöpe bırakan Karolin Y.’nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. Karolin Y. sabah saatlerinde Çağlayan’da buluna İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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