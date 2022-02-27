Sarıyer’de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili ayrıntılar belli oldu
Sarıyer’de sabah saatlerinde denizde cesedi bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğu ve babasının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Sarıyer Merkez Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni görmüştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkartmıştı. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının denizde boğularak öldüğü belirlenmişti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
BABASI KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ
Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, genç kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğunu tespit etti. Ayrıca babası İbrahim Diri’nin kızı hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan genç kadın hakkında daha önceden de kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.
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