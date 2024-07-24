Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu, hayatını kaybetti.
Sarıyer Tarabya Sahil’de 18 Temmuz’da saat 17.30 sıralarında İBB’ye ait İSTMARİN Tarabya Marina’da denize giren Serhat Hasanoğlu (20) boğulma tehlikesi geçirmişti.
Hasanoğlu, yüzdüğü esnada akıntıya kapılarak Marina’nın altına girip mahsur kalmıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Serhat Hasanoğlu 4 gün sonra hayatını kaybetti. Hasanoğlu’nun memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.
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