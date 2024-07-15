Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda kaybolan kişiden acı haber

Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda denize girdikten sonra denizde kaybolan 36 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ersin Oral’ın cenazesine ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:28
Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda kaybolan kişiden acı haber
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Sarıyer’deki Kısırkaya Plaj’nda önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Ersin Oral (36) ve arkadaşı Mustafa Günay (40) denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral’ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girmiş ancak bir süre sonra Recep Kurban da dalgalar arasında kaybolmuştu.

BOĞULMA TEHLİKESİ OLAN GENÇLERİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULMUŞTU

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmada dün akşam Kurban’ın cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaybolan Oral ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından tüm gün arama gerçekleştirmiş ancak ulaşılamamıştı.

Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

KAYBOLAN KİŞİNİN CENAZESİ BULUNDU

Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral’ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracı ile hastane morguna ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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