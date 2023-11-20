Sarıyer'de dev dalgaların vurduğu dalgakıran yıkıldı

İstanbul Sarıyer'de dev dalgaların vurduğu dalgakıran, deniz feneri ve mendirek yıkıldı. Balıkçı barınakları hasar aldı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:44
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Sarıyer’de bulunan Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı’nı dalgalara karşı koruması için tonlarca ağırlığındaki dev beton bloklarla inşa edilen dalgakıran fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalarla yıkıldı.

Dalgakıranla birlikte deniz feneri ve mendirek de yıkıldı. Dalgaların çekilmesi ile birlikte barınaktaki hasar ortaya çıktı.

Ekiplerin, Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı’nda hasar tespit çalışmaları sürüyor.
 


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