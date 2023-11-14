Depremde hasar almıştı... 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü!

İslahiye'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Kimsenin yaralanmadığı yıkım anında yaşanan panik ise, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:32
Depremde hasar almıştı... 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Pınarbaşı Mahallesi’nde ağır hasar aldığı için tahliye edilen 7 katlı Köseyener Apartmanı’nda, sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kimsenin yaralanmadığı yıkım anında yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


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